المغرب يسجل أول وفاة بمتحور أوميكرون

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الثلاثاء، إن إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في تكاثر مستمر، مشيرة إلى تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد.

ونقلًا عن وسائل إعلام مغربية، تعود حالة الوفاة لسيدة مسنة لم تتلق الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، ولفتت الوزارة إلى أن «أوميكرون» تسبب في دخول سبع حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، خلال تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، خلال الفترة الممتدة من 20 ديسمبر 2021 إلى 3 يناير 2022، إن المغرب دخل منذ ثلاثة أسابيع، في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي الواسع للفيروس.

وأوضح أن المعطيات تظهر أن هذه الموجة تتميز بتغير أسبوعي كبير في عدد الحالات، إذ بلغت نسبة التغير في الأسبوع الأول 50 بالمائة، ثم 150 بالمائة في الأسبوع الثاني، لترتفع في الأسبوع الأخير إلى 222,5 بالمائة بتسجيل 10658 حالة.