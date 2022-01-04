 ياسمين رئيس تشارك في بطولة مسرحية أحفاد ريا وسكينة - بوابة الشروق
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ياسمين رئيس تشارك في بطولة مسرحية أحفاد ريا وسكينة

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:23 م

تشارك الفنانة ياسمين رئيس في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، والذي تتعاون فيها مع دينا الشربيني، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين، من خلال مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" شخصية "بوسى شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الراقية، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وعلى المستوى السينمائي، تستعد ياسمين رئيس لإطلاق فيلمها "قمر 14" في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ذلك بجانب فيلمها "جارة القمر" الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

 


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