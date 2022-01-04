رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته لأمريكا وأستراليا للتركيز على مكافحة كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه تخلى عن القيام بزيارتين لأمريكا وأستراليا، قبل بدء الجلسة البرلمانية العادية في منتصف يناير، وذلك للتركيز على مواجهة وباء كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول إنه كان يسعى للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتعزيز الدبلوماسية على مستوى القمة خلال العام الجديد.

وقال كيشيدا في مؤتمره الصحفي بمناسبة العام الجديد: "في ظل التفشي المحلي، والوافد من الخارج لفيروس كورونا، قررت عدم القيام بجولات خارجية قبل جلسة البرلمان العادية هذا الشهر".

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو 100 حالة أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أثار مخاوف بشأن حدوث تزايد تدريجي في الإصابات في اليابان مع تفشي المتحور أوميكرون.

وقال كيشيدا إنه سوف يقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سوف يمدد التدابير الصارمة على السفر، للحيلولة دون دخول أوميكرون البلاد، بما يشمل حظر دخول أجانب جدد.

وتابع: "من خلال التدابير الصارمة على الحدود، تمكنا من الحد من دخول المتحور أوميكرون إلى اليابان، لكن العدوى تنتشر في المدن الكبرى"، مضيفا أنه يعتزم توسيع نطاق تدابير مكافحة أوميكرون لتطبيقها على الإجراءات المحلية.