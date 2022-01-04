التحالف: مقتل 240 حوثيا في شبوة ومأرب باليمن خلال 24 ساعة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل 240 إرهابيا حوثيا في محافظتي شبوة ومأرب باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف، في بيان له اليوم الثلاثاء، "تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة ما أسفر عن مقتل 240 من الإرهابيين".

وقال التحالف إنه نفذ "36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال 24 ساعة".

وأضاف أن العمليات في شبوة أسفرت عن مقتل 185 إرهابيا وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية.

وذكر التحالف أنه نفذ 9 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، ذاكرا أن عمليات مأرب أسفرت عن مقتل 55 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية.

واعلن التحالف ليل الاثنين/الثلاثاء أن الميليشيا الانقلابية الحوثية أطلقت المسيرات باتجاه السعودية من صنعاء"، مؤكداً "أن قواته تراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

كان التحالف قد نشر صباح الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء الأحد.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.