مقتل قائد عسكري يمني في مواجهات ضد الحوثيين بشبوة

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عسكري في مواجهات ضد الحوثيين بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وقالت "ألوية العمالقة"، في بيان صحفي، إن "أركان اللواء الثاني عمالقة، العقيد سميح جراده، قتل في مواجهات ضد الحوثيين بمديرية عسيلان في محافظة شبوة".

وأفاد البيان بأن "جراده قتل إلى جانب عدد آخر من أفراد ألوية العمالقة في مديرية عسيلان ".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، عبر وكالة الأنباء (سبأ) التابعة لها، أن طيران التحالف بقيادة السعودية شن 50 غارة جوية على مديرية عسيلان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتدور منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية عسيلان، خلفت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.