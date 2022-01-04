 باحث بـ«صيدلة عين شمس»: تناول جرعات زائدة من فيتامين سي يسبب أضرارًا على الكلى - بوابة الشروق
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باحث بـ«صيدلة عين شمس»: تناول جرعات زائدة من فيتامين سي يسبب أضرارًا على الكلى


نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:49 ص

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إنّ مشكلة الإكثار من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ليست في مصر فقط، مشددًا على أن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

وحذر سنجاب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، من تناول الفيتامينات بدون داعٍ.

وأضاف: "تناول الفيتامينات والمكملات بشكل مفرط وبدون أسباب يضر الجسم، والزنك قد يسبب مشاكلات كبير في الكلى وفيتامين سى قد يحدث أضرار للجلد".

وتابع: "تناول فيتامين سي بجرعات أزيد من المطلوب يسبب أضرار فى الكلي، ولا يجب استخدام المكملات الغذائية إلا فى حالة المعاناة من أمراض مزمنة".

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