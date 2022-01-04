قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ العلماء بحثوا قديمًا وحديثًا مسألة تنظيم النسل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المنع نهائيا حرام، ولكن تنظيم النسل جائز وطالب به شوامخ أئمة الفقه والدين.

وتحدث عن مواصفات الإمام الذي يصعد المنبر، قائلًا إنّه يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة، وتتلمذ وأخذ العلم عن الشيوخ الأجلاء في الأزهر الشريف أو أيا من الجامعات الإسلامية، وأن يكون أهلا للذكر.

وأوضح أنّه على من يفتي ويسأل فيجيب أن يراقب ربه، ويعلم أنه مسئولا عما يفتي به، وتعلم العلوم الإسلامية وعلى قدر من العلم الوافي يجعله يتصدى لأسئلة الناس.