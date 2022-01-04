أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 292 مليونا و560 ألفا و622 حالة.

وقالت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و449 ألفا و495 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 56.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ827 ألفا و749 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و473 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 482 ألفا و17 وفاة.