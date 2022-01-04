محافظة مطروح: 260 عاملا و75 سيارة كسح وماكينة شفط شاركوا في رفع تراكمات مياه الأمطار

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن 75 سيارة كسح وماكينة شفط مياه، و260 عاملا شاركوا في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والمناطق السكنية، والطريق الدولي خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن العديد من الجهات شاركت في إزالة تراكمات مياه الأمطار من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية ومجالس المدن والكهرباء وغيرها داخل المدن وعلى الطريق الدولي الساحلي من السلوم حتى الحمام مع التواصل المستمر، مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأوضح إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه على مدار يومي الأحد والاثنين واصلت جهود 180 عاملا بالشركة ما بين مهندس وفني وسائق من خلال 45 سيارة ومعدة فى سحب وإزالة تراكمات مياه الأمطار.

وأضاف العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، أنه شارك من خلال إدارة الحماية المدنية عدد 15 سيارة إطفاء و15 ماكينة رفع مياه وبمشاركة 80 فردا، موزعين على مستوى المراكز والمدن الساحلية التي تأثرت بالأمطار.