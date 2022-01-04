العثور على جثة شاب بمسطرد والأجهزة الأمنية بالقليوبية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عُثر على جثة طافية على مياه ترعة الإسماعيلية بمسطرد التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، وسط حالة من الفزع والرعب انتابت الأهالي بالمنطقة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغًا من الأهالي بمنطقة مسطرد يفيد العثور على جثة شاب بجوار محل كاوتش مقتولا وملقى بترعة الإسماعيلية.

انتقل على الفور رجال الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وبالتحريات السريعة، توصلت إلى أن المتوفى مُقيم بشقة سكنية في شارع مهني الموانس بمنطقة بهتيم التابعة لدائرة القسم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.