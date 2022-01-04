أبو شقة يشارك في عزاء ابنة رجائي عطية

توافدت شخصيات عامة من قانونيين وشخصيات رسمية ووزراء وبرلمانيين وفنانين، على عزاء ابنة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، المهندسة هالة رجائي عطية، بمسجد الشرطة بالدراسة، الذي بدأ اليوم عقب صلاة المغرب.



وتقدم الأسرة في تلقي العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، بمشاركة مجموعة من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.



وحضر العزاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد.



وشارك في العزاء أيضًا، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وزاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق.



وحضر العزاء: «المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق».



وحضر العزاء أيضًا: «الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الفقيه الدستوري الدكتور أحمد فتحي سرور، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الفنانة يسرا».



وتوفيت الأحد الماضي، هالة ابنة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية.



وشُيعت ظهر أمس الاثنين، جنازة الفقيدة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير.



وتقدم المشيعون رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأسرة وأهل الراحلة، إلى جانب عدد من أصدقائها ومحبيها.