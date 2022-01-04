سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تقارير صحفية مغربية عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعب الدولي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمتواجد في بلاده للأنضمام لمعسكر المنتخب المغربي.

وقالت صحيقة ( le362 ) أن اللاعب سيتوجه إلى الكاميرون مساء اليوم للحاق ببعثة المنتخب بعد فشل سفره مع البعثة إلى المغرب بسبب إيجابية مسحته.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يلحق اللاعب بالتدريبات خلال الساعات المقبلة بعد أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية للأطمئنان على حالته.

وأنضم بانون إلى الأهلي من صفوف الرجاء المغربي ويقدم مع الفريق مباريات مميزة أجبرت الجهاز الفني للمنتخب المغربي على استدعائه لنهائيات الكان.