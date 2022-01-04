العراق: استهداف رتل ثان من الدعم اللوجستي لقوات التحالف جنوبي بغداد

أعلنت مصادر أمنية عراقية، تعرض رتل ثان للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وقالت المصادر إن الانفجار لم يسفر عن إصابات.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بأن رتلا للدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي تعرض فجر اليوم لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى، دون خسائر أو إصابات.

وكان اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وصف الهجمات على قوات التحالف الدولي بأنها "غير مبررة وليست من مصلحة الجميع وغير مجدية، خاصة وأن قوات التحالف الدولي أكملت انسحابها من العراق قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، ولا توجد اليوم أي قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون ومستشارون".

وتتزامن هذه الهجمات على ارتال ومقرات التحالف الدولي في قاعدتي عين الأسد وفكتوريا مع أحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020.