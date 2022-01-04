المحكمة الدستورية التشيكية ترفض استئنافا ضد حكم بحبس شخص على خلفية خطاب الكراهية

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رفضت المحكمة الدستورية التشيكية، اليوم الثلاثاء، استئنافا ضد حكم أصدرته محكمة أقل درجة بحبس رجل مع لمدة 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ، على خلفية نشره خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال القضاة إنه يتعين على المجتمع الديمقراطي التحرك ضد خطاب الكراهية المنشور على شبكة الإنترنت في القضايا الخطيرة.

وتتعلق القضية بمنشور أسفل صورة لمجموعة مدرسية، من مدينة تبليتسه بشمال غرب البلاد، تتألف بصورة كبيرة من أطفال من الغجر والمهاجرين العرب.

وتقع المدرسة في شارع بلينارينسكا، التي تعني " شارع أعمال الغاز" وكتب الرجل منشور قال فيه "الحل يكمن هنا".

ورأى قضاة المحكمة الدستورية أن هذه إشارة إلى مقتل اليهود والغجر في غرف الغاز النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال محامو الدفاع عن الرجل إن المنشور كان "دعابة لا تهدف للأذى"، وهو الدفاع الذي رفضه قضاة المحكمة الدستورية، التي ارتأت أن الكرامة الإنسانية لها أولوية على حرية التعبير.