تحرير 40 محضر مخالفة إجراءات احترازية بمدينة المنيا

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أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة والتي تعيق حركة المواطنين، وتتسبب في التكدس المروري، حيث تم تحرير 40 محضر مخالفة إجراءات احترازية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة، بقيادة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة، وتم عمل 40 محضر مخالفة إجراءات احترازية.

ورافق نائب رئيس المدينة في الحملة، محمود طنطاوي وكيل الإشغالات، وفريق الإشغالات، وعضو الإيرادات والإعلام.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، طالب رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.