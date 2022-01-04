تشيلي تلقح حيوانات مهددة بالإنقراض ضد كورونا

أعلنت تشيلي اليوم /الثلاثاء/ أنها قامت بتلقيح حيوانات مهددة بالإنقراض بالجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا بعدما تلقوا جرعتهم الأولى في منتصف الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة (لو بتيت جورنال) التشيلية أن النمر البنغالي تشارلي وإنسان الغاب من بورني سانداي، وكلاهما من الأنواع المهددة بالانقراض، تلقوا الجرعة الكاملة من لقاح كورونا.

وأفادت بأنه تم اختيار تشارلي وساندي وثمانية حيوانات أخرى في حديقة حيوان بوين في سانتياجو لحملة اللقاح التجريبية لأنها تنتمي إلى الأنواع التي تعتبر معرضة لخطر كبير للإصابة بكورونا.

وإلى جانب ثلاثة أسود، تلقى نموران آخران وثلاثة بوما، تشارلي البالغ من العمر ثلاث سنوات وساندي ، 26 عامًا ، جرعتهم الثانية مساء أمس وهو لقاح تجريبي تم تطويره خصيصًا للحيوانات ولكنه غير متاح للبيع بعد.

وقال سيباستيان سيليس ، رئيس قسم الطب البيطري في حديقة حيوان بوين: "الفكرة هي حماية الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي."

يذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 90 % من سكان تشيلي فوق سن الثالثة بشكل كامل حتى الآن، وتلقى 62 % الحقنة المعززة كما أنها الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي بدأت بتلقيح حيوانات حدائق الحيوان.