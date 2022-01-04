تحالف أوبك بلس يقرر استمرار الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

اتفق وزراء تحالف أوبك+ -مجموعة الدول المصدرة للنفط، وحلفائها، في اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، على استمرار الزيادة التدريجية الشهرية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، خلال فبرايرالمقبل.



وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قد أكدت أن سوق النفط حاليًا تشهد حالة توازن، وأنها ستتحول إلى الفائض بدءًا من الربع الأول لعام 2022.



وأعلن التحالف أن نسبة امتثال دول أوبك في نوفمبر2021 بلغت 122%، بينما سجلت الدول من خارج المنظمة امتثالًا بنسبة 107%.



أوضح تقرير اللجنة الفنية المشتركة لـ أوبك+ أن تأثير متغير أوميكرون سيكون "خفيفًا وقصير الأجل.. إذ يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".



وشددت اللجنة الفنية المشتركة على أنه سيكون هناك فائضًا قدره 1.4 مليون برميل يوميًا في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2022، أي أقل بنسبة 25% مما كانت قدّرته قبل شهر.



يُذكر أن جو بايدنن الرئيس الأميركي، كان قد طالب أوبك وحلفائها مرارا بزيادة الإنتاج لتخفيض الضغط على أسعار النفط، التي شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الماضي، إلا أن الدول الأعضاء رفضت هذا الطلب.



وزاد سعر النفط ليدور حاليا حول 80 دولارا للبرميل من خام برنت.



وأضطر ذلك بايدن بالإفراج عن جزء من الاحتياطي الإستراتيجي في بلاده، بدأت أول الكميات المُفرج عنها الشهر الماضي.