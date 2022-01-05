 جونسون: بريطانيا يمكنها تجاوز الموجة دون فرض قيود أكثر صرامة - بوابة الشروق
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جونسون: بريطانيا يمكنها تجاوز الموجة دون فرض قيود أكثر صرامة

لندن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:39 م
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده يمكنها تجاوز موجة كوفيد-19 دون فرض قيود أكثر صرامة، في الوقت الذي حذر فيه أيضا من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تتعرض لضغط متزايد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بريطانيا سجلت 218 الفا و724 حالة إصابة جديدة قياسية اليوم الثلاثاء بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وحذر رئيس الوزراء من أن الأسابيع المقبلة ستمثل "تحديا" بالنسبة لبريطانيا.

ولكنه قال أيضا إن برنامج التطعيم المعزز والقواعد التي تم فرضها قبيل أعياد الكريسماس تبدو كافية الآن.

وتابع "لدينا فرصة جيدة للخروج من موجة أوميكرون دون الحاجة لفرض المزيد من القيود، وبالتأكيد دون الحاجة لفرض إغلاق آخر".

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