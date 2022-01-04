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أصاب الفزع سكان مدينة بيتسبورغ الأمريكية ومحيطها بعد ساع دوي إنفجار هائل مسبوق بوميض قوي من الضوء في ليل السبت الماضي أول أيام العام الجديد ليتبين أنه تحطم نيزك ضخم في الغلاف الجوي.ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وكالة ناسا إن النيزك المتحطم بلغت سرعته 72400 كيلو متر في الساعة وبلغ وزن كل من شظاياه نصف طن.

وأضافت الوكالة إن الوميض الناتج عن الإنفجار حجبت معظمه الغيوم الكثيفة إذ أن شدت إضاأته تبلغ 100 إضائة الليالي المقمرة.

وقالت شنن هيفرن من الوكالة إن الإنفجار وقع بتمام 11 ونصف ليل السب مضيفة إن إنفجار مشابه وقع سبتمبر الماضي فوق ولاية ويست فيرجينيا.

وأفاد سكان المدينة والمناطق المحيطة بسماع الصوت الهائل للتحطم إذ كتب أحدهم في منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي إن الصوت والوميض كانا شبيهين بتفجير الديناميت بينما قال آخر إنه ظنه حادثة إنقلاب لأحد القطارات.