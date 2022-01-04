 تحسن في حالة رئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي - بوابة الشروق
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تحسن في حالة رئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
برازيليا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:10 ص

أعلنت الحكومة في البرازيل تحسن حالة الرئيس جايير بولسونارو بعدما تم نقله أمس إلى مستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي.

ونقلت الحكومة عن مصادر طبية أن حالة الرئيس شهدت تحسنا بعد تثبيت أنبوب أنفي، مضيفة أنه لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولا من آلام في البطن، وتمكن من السير قليلا في أروقة المستشفى.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بحاجة إلى المزيد من العلاج.

وكان بولسونارو قد أُدخل إلى مستشفى في يوليو الماضي بسبب انسداد معوي أيضا.

وتعرض بولسونارو لحادثة طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من الجراحات في منطقة البطن.


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