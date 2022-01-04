الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على استخدام أصباغ وشم شعبية

دخلت قيود جديدة على مواد كيميائية خطيرة تستخدم في الوشم الملون والمكياج الدائم حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قبل بدء حظرها بشكل دائم العام المقبل، رغم رد الفعل العنيف من قبل المتخصصين المعنيين.



وتنطبق القيود على الصبغتين "الأزرق 15" و"الأخضر 7"، ويتعين أن تختفي الاثنتان تماما من سوق الاتحاد الأوروبي في يناير 2023 بعد فترة سماح.



وقررت المفوضية الأوروبية اتخاذ هذه الخطوة في ديسمبر 2020 وسط أدلة على تسبب هذه الأصباغ في الحساسية ومشاكل جلدية، وبناء على تقييمات من الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.



وقالت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية إن ما يقرب من 4 آلاف مادة معنية، هي "مواد كيميائية تسبب السرطان أو تشوهات جينية ومواد كيميائية لها آثار سمية إنجابية بالإضافة إلى مسببات حساسية الجلد".



وقالت الوكالة عبر موقعها على الإنترنت: "الهدف ليس حظر الوشم، بل جعل الألوان المستخدمة في الوشم والمكياج الدائم أكثر أمانا".



وواجهت القيود مقاومة من فناني الوشم الذين يخشون أن تصبح الألوان الشعبية غير متوفرة.



وحصل التماس عبر الإنترنت ضد الحظر، على أكثر من 175 ألف توقيع.



وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القواعد الجديدة "تم تبنيها لحماية الناس جميعا في أنحاء الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن البدائل الآمنة للمواد المحظورة متوفرة.