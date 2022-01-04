 تقرير فلسطيني: آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مركزا طبيا جنوب شرق القدس - بوابة الشروق
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تقرير فلسطيني: آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مركزا طبيا جنوب شرق القدس


نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 1:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 1:29 م

أفاد تقرير فلسطيني بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، اليوم الثلاثاء، مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن "آليات بلدية الاحتلال وعناصر من الشرطة اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحي".

وقال المدير التنفيذي للمركز الطبي، غسان جلاجل: "قدمنا استئنافا ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز بمساحة ثمانين مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف".

وأشار إلى أن المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.

وكان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، قال يوم 30 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، إن إسرائيل هدمت منذ بداية العام الماضي أكثر من 139 مبنى في مدينة القدس.


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