سيارة المراكز التكنولوچية بالأقصر تنتقل إلى قرى الزينية

استقبل مركز ومدينة الزينية بالأقصر، سيارة المراكز التكنولوچية المتنقلة، والتي من المقرر أن تتجول في المركز لمدة 3 أيام، وفي 4 قرى بالمركز.

وقالت حنان أحمد، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إن السيارة توجهت لقرية المدامود قبلي، وستتجه تباعًا لقرى الصعايدة، الزينية بحري، وقرية العشي.

وأشارت أحمد إلى أن الهدف من السيارة المتنقلة التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم، وذلك لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين من تقديم رخص البناء، بيان صلاحية، شكاوى، كسح صرف صحي، طلب الحصول على وحدة سكنية، طلب سداد رسوم، طلب مباني، وطلب إنشاء سور.

وأضافت أنه يمكن أيضًا إنجاز صلاحية موقع، طلب إنشاء مبنى، طلب تعلية، طلب تعديل مبنى، طلب إزالة مباني آيلة للسقوط،طلب هدم، وخدمات إشغالات، خدمات توصيل مرافق، خدمات إعلانات، استعلام عن طلبات التصالح، طلبات السداد، وعديد من الخدمات الأخرى المعروفة.