فرنسا تعلن عن بدء تحقيق متعلق بالإرهاب في تفجير رالي داكار

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أطلق مكتب الادعاء المعني بجرائم مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا مبدئيا في الانفجار الذي وقع قبيل بداية رالي داكار في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي.

وقال المكتب ومقره باريس، اليوم الثلاثاء، إنه يجري تحقيقا في جريمة الشروعه في قتل مرتبطة بالإرهاب.

وتعرض السائق الفرنسي فيليب بوترون لإصابة خطيرة في السابق عندما انفجرت إحدى سيارات فريقه في مدينة جدة الساحلية الأسبوع الماضي، ولم يصب الركاب الخمسة الآخرون في السيارة بأي أذى، وفقا لشركة أموارى الرياضية "ايه اس او" منظمة السباق.

من جهتها، نفت السلطات السعودية مساء السبت وجود أية شبهة جنائية في الحادث.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس الماضي حادثًا عرضيًا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022".

وأوضح المصدر "اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث".

وتمنى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، يوم الأحد، الشفاء العاجل لسائق سباقات رالي داكار، بورتون، كما دعا السلطات السعودية لفحص سبب الانفجار الذي أدى إلى إصابة السائق الفرنسي.

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات: "يقدم فيا الدعم الكامل للسائق الفرنسي فيليب بورتون، الذي أصيب في انفجار سيارة مساعدة قبل بداية رالي داكار في جدة، ويتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف: "يثق فيا في أن السلطات المحلية ستتوصل لما حدث وستواصل ضمان سلامة السباق بالتعاون مع المنظمين".

وكان بوترون يعتزم المشاركة في رالي داكار للمرة التاسعة.

وتقام منافسات رالي داكار للمرة الثالثة في السعودية. وبدأ السباق يوم السبت ويستمر حتى 14 يناير الجاري.

وذكر المنظمون أنه تم تعزيز التواجد الأمني عقب حادثة الخميس.