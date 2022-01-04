تحقيقات عقب تهديد رئيسة حكومة ولاية ألمانية بالقتل على شبكات التواصل الاجتماعي

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بدأت الشرطة الألمانية تحقيقات عقب تهديد رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، بالقتل على تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية إنه يُجرى التحقيق بتهمة التهديد.

وجاء في النص التهديدي، المنسوب لأوساط حركة "التفكير الجانبي" في الولاية: "سيتم إحضارها سواء كانت في سيارة شرطة أو في سيارة نقل موتى، أيا كان وضعها سيتم إحضارها".

ونشر النص أمس الاثنين السياسي المنتمي لحزب اليسار، شتيفن بوكهان، وأعرب عن تضامنه مع شفيزيج.

وكتبت شفيزيج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا على التضامن والحماية التي توفرها سلطات الأمن. العنف ليس وسيلة".

يُذكر أن السلطات منعت من قبل وصول متظاهرين حاملين مشاعل إلى منزل شفيزيج في مدينة شفيرين مطلع ديسمبر الماضي.