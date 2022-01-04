جوتيريش يأسف لعدم وجود تفاهم سياسي في السودان «رغم خطورة الوضع»

أدان الأمين العام للأمم المتحدة العنف المستمر في السودان، ودعا قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش القول، إنه علم باستقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ويأسف لعدم وجود تفاهم سياسي حول سبل المضي قدما على الرغم من خطورة الوضع.

وقال البيان: "يشجع الأمين العام جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الانخراط في حوار هادف من أجل التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم."

وأكد الأمين العام في البيان أن تطلعات السودانيين إلى الانتقال الذي يؤدي إلى الحكم الديمقراطي أمر بالغ الأهمية.