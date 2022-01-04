وزير النقل: باعة جائلون حاولوا فرض السيطرة على أماكن التوسعات بالطريق الدائري

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الباعة الجائلين حاولوا فرض السيطرة على أماكن التوسعات بالطريق الدائري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم استكمال إزالة 600 وحدة سكنية على الطريق الدائري من أصل 2100 وحدة سكنية كانت تعيق عمليات التطوير.

ولفت إلى أنه بداية من 30 يناير الجاري سيتم البدء في تطوير الخدمات والتوسعة أسفل الطريق الدائري.

وأشار إلى أنه تم إزالة كل الورش التي كانت مقامة بدون ترخيص، على محور الجزائر، وتم نقلهم إلى ورش بها كل الخدمات على بداية طريق العين السخنة وغير مطلوب منه سوى دفع الإيجار.

وأوضح الوزير، أنه جاري إنشاء محور المرج، مؤكدًا أنه لم يتم قطع أي شجرة خلال أعمال تطوير السكك الحديدية