 الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات بمتحور أوميكرون إلى 1892 - بوابة الشروق
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الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات بمتحور أوميكرون إلى 1892

نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:18 م

أفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد، إلى 1892 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة -وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية- أن 23 من ولايات البلاد سجلت إصابات بالمتحور الجديد، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية "ماهارشترا" بواقع 568 إصابة تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 382 إصابة.

كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت -في وقت سابق من اليوم- تسجيل 37 ألفا و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 124 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 


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