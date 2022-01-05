احتفاظ الأتراك بالدولار يهدد خطة الرئيس التركي لإنقاذ الليرة

مازال المستثمرون الأتراك متمسكون بالعملات الأجنبية وبخاصة الدولار وهو ما يهدد خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرامية إلى دعم العملة التركية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة في تركيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركات التركية زادت أرصدتها من العملات الأجنبية بنحو 6ر1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر الماضي، مستفيدين من الارتفاع الذي سجلته الليرة في ذلك الوقت حيث زادت قيمتها بنحو الضعف.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي فإنه في حين أنفقت الأسر التركية أكثر قليلا من 100 مليون دولار من مدخراتها بالعملات الأجنبية، فإن تأثير ذلك على الودائع بالعملات الأجنبية كان محدودا للغاية حيث ارتفعت الودائع إلى مستوى قياسي قدره 239 مليار دولار.

ويعتبر هذا الاندفاع نحو الدولار في تركيا أحد أعراض السياسة النقدية التي ظلت لسنوات طويلة مرنة للغاية بحيث لم يتم وضع حد للتضخم، وهو ما أدى إلى تخفيض قيمة الليرة. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في إقناع المستثمرين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية التي فقدت أكثر من 85٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2012.