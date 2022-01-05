المستشفيات الأمريكية تشهد ارتفاعا في مرضى كورونا أقل من الشتاء الماضي

ارتفع عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكورونا بصورة حادة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عيد ميلاد السيد المسيح، لكن بعض مسؤولي قطاع الصحة لاحظوا تغيرات مهمة في الطريقة التي يحدث بها ارتفاع أعداد الحالات مؤخرا في المستشفيات مقارنة بالموجة المدمرة التي شهدها الشتاء الماضي.

وارتفعت أعداد حالات كورونا الإيجابية في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وفينتورا أكثر من 100% خلال الأيام التسعة الماضية، وتجاوزت حالات النقل اليومية إلى المستشفيات في مقاطعتي لوس أنجلوس وسان برناردينو مستوى الذروة الذي شهدته الصيف الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وما زال بعض المسؤولين قلقين من أن تواجه المستشفيات تحديات حيث تنتشر عدوى سلالة أوميكرون بطريقة يصفها الخبراء بأنها غير مسبوقة.

وذكرت الدكتورة كرستينا غالي، مديرة الخدمات الصحية في لوس أنجلوس أن نحو ثلثي المرضى الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية في مستشفيات إدارة الخدمات الصحية في لوس أنجلوس دخلوا المستشفى لأسباب غير فيروس كورونا.