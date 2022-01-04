تحرير 112 مخالفة في حملة لإزالة الإشغالات بمدينة الأقصر

شنت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها الباعة الجائلين بمنطقة موقف سيارات البياضية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة إشغال طريق، 18 بائع متجول، 52 إزالات إدارية، 7 نظافة عامة، و10 عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

من جهته، أكد العميد طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، تكثيف المجهودات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى المحافظة، لتظهر في مستوى حضاري يليق بأهلها.