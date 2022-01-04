وكيل زراعة الفيوم: كيلو الياسمين يصل ثمنه لـ 15 ألف دولار

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الدولة المصرية تعمل على زراعة كميات كبيرة من النباتات العطرية، مشيرًا إلى أن مصر رائدة الزراعة في العالم بجانب تاريخها والإمكانيات الفردية والجماعية، بالطقس والمناخ والتربة،

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الاثنين، أن مصر متميزة في زراعة نباتي الياسمين والعتر، مضيفًا أن 15 مصنع ينتج ياسمين ويصدره خام، الفدان ينتج 5 طن سنويا ينتج 2 كيلو زيت، والكيلو عجين ثمنه 15 ألف دولار.

واستكمل، أن مصر تغذي العالم بالعطور، متابعًا أن هناك بلاد تحاول أن تنافس مصر ولكن الجودة المصرية أقوى.

وأضاف، أن المبادرة الرئاسية بتدشين مصنع لصناعة العطور ستعمل على تحقيق أرباح أكبر، وذلك من انتاج المادة العام وتصديرها إلى الخارج.

