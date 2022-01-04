 العراق: إسقاط مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار - بوابة الشروق
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العراق: إسقاط مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:46 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا  قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وكشفت خلية الإعلام في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم، عن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فجر اليوم، بطائرتين مسيرة، حيث تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض  قاعدة فكتوريا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي لقصف بطائرتين مسيرتين غربي بغداد.

وتزامنت عملية القصف أمس الاثنين مع الذكرى الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في 3 يناير عام 2020.

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