نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير مدخل شق الثعبان بحي طرة

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رفع كفاءة الطرق والشوارع طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021- 2022، بالنسبة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة واستعادة المظهر الحضاري بأحياء المنطقة الجنوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولة.

وقالت عبد المنعم، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة التنفيذية بحي طره نسقت مع فرع هيئة النظافة، لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان.

ووجهت بالسير على خطى جادة وسريعة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات، وكسر الرخام والسحالة، بجانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع مصر حلوان الزراعي.

ونوهت بأن الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام نسقت مع إدارة المتابعة الميدانية والطرق بالحي لتنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع جسر اللالاي، تيسيرًا على المواطنين ورفع مستوي الخدمات للمواطنين، طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 ـ 2022، لافتة إلى أنه تم استكمال أعمال إزالة الأرصفة القديمة والمتعدية على الطريق.

وتابعت أنه تم رفع أعمدة الإنارة القديمة والمتهالكة، تمهيدًا لتركيب أعمدة إنارة جديدة بشارع الجسر البراني، وتنفيذ أعمال الرصف الذي سيشهدها الشارع خلال الأيام المقبلة باعتباره مدخل هام للحي، لتخفيف العبء على كوبري دار السلام تيسيرا للعملية المرورية.

ولفتت إلى تلقي غرفة العمليات التابعة لحي حلوان، إخطارًا بوجود تسريب من محبس مياه خط 600 بشارع عزبة الوالدة العمومي أمام النفق الجديد.

وأوضحت أنه على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي بعد التنسيق مع مرفق المياه، للقيام بأعمال التصليحات.

وأكدت شن حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي في إطار تكثيف الجهود لأعمال الصيانة والتطهير المستمرة، مضيفة أن الأعمال شملت تطهير بالوعات منطقة العزبة البحرية، بجانب تكثيف أعمال النظافة اليومية، لخلق بيئة نظيفة حضارية بمختلف شوارع الحي استهدفت منطقة الملاءة ومجمع المدارس، وشارع الزلزال العمومي ومنطقة العزبة القبلية وطريق جامعة حلوان وشارع زكي حواس وشارع راغب.



