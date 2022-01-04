رئيس ليتوانيا يؤيد إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

أعرب رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، عن تأييده لرفع حالة الطوارئ على طول الحدود مع بيلاروس، قائلا إنه تم حل أزمة الهجرة في المنطقة.

وصرح نوسيدا للإذاعة الليتوانية، اليوم الثلاثاء، بأن "مشكلة المهاجرين تم حلها حاليا"، مضيفا أن القواعد التي تم فرض حالة الطوارئ على أساسها يمكن رفعها لأن هذا سوف يسمح بإجراء التغييرات التشريعية المتوقفة مؤقتا.

وأعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ يوم 10 نوفمبر الماضي، عندما احتشد عدد متزايد من اللاجئين من البلدات المنكوبة بالحروب والصراعات على الحدود البيلاروسية في مسعى لدخول الاتحاد الأوروبي.

كما تجمع المهاجرون بأعداد أكبر من أي وقت سابق على الحدود مع بولندا ولاتفيا، ما تسبب في أزمة قال كثيرون إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو افتعلها عمدا لزعزعة استقرار الغرب ردا على عقوبات تم فرضها ضده. ونفى لوكاشينكو هذا الاتهام.

وفي ذروة الأزمة، تقطعت السبل بآلاف المهاجرين على الحدود وسط درجات الحرارة منخفضة.

وقال نوسيدا إن حالة الطوارئ "أداة قوية حقا ينبغي أن نستخدمها في ظروف استثنائية معينة"، مضيفا أنه إذا تفاقمت المشكلة مرة أخرى، يمكن لنواب البرلمان إعادة فرض القواعد.