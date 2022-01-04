لوريان يعلن إصابة 12 من لاعبيه وطاقمه الفني بفيروس كورونا

أعلن لوريان ارتفاع عدد لاعبيه المصابين بكوفيد-19 إلى 8 بالإضافة إلى أربعة عاملين في الجهاز الفني الثلاثاء.

وبعدما كان كشف النادي الأسبوع الماضي عن إصابة ستة لاعبين، أشار إلى إصابة لاعبَين جديدين وأربعة عاملين في الطاقم الفني والتدريبي.

ولم يكشف لوريان عن أسماء المصابين، لكن وفقًا لصحيفة "أويست فرانس"، لم يكن المدرب كريستوف بيليسييه موجودًا في الحصة التدريبية صباح الثلاثاء.

وبعد خروجه في ديسمبر من كأس فرنسا، يتطلع لوريان إلى استئناف مشواره في الدوري السبت عندما يحل ضيفًا على ليل.

وكانت المباراة الأخيرة للوريان في الدوري انتهت بالتعادل امام باريس سان جرمان 1-1 في 22 ديسمبر.

في المقابل، أعلن ليل الذي من المقرر أن يتوجه إلى لنس مساء الثلاثاء لخوض مباراة الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا، إصابة سبعة من لاعبيه.

وبحسب بروتوكول الدوري الفرنسي، فإنّ النادي يستطيع طلب تأجيل مباراته في حال عدم قدرته على تأمين 20 لاعبًا بالحدّ الأدنى من ضمن قائمته الرسمية التي تضمّ 30 لاعباً، أي في حال إصابة 11 لاعباً في الوقت نفسه.

وكان لوريان اضطر في الوقت نفسه من العام الماضي إلى تأجيل مباراتين بسبب إصابة 12 لاعباً في صفوفه بفيروس كورونا.