قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن السيناريست وحيد حامد كان يرى ما يترتب على أعماله الفنية، متابعًا أن جماعة الإخوان المسلمين أقاموا ضده دعوة قضائية في 2012 بسبب مسلسل الجماعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الاثنين، أنه تعلم الكثير من السيناريست وحيد حامد حيث أنه كان يحمل طابع الشهامة، متابعًا: «لما روحنا مهرجان كان سبقنا وحجز لينا صفين ومحدش كان يقدر يقترب منهم».

واستكمل، أن أقرب الفنانين إلى الراحل وحيد حامد كان الفنان عادل إمام، مضيفًا أنه على مدار تاريخه الفني لم يكتب قصة لفيلم أو مسلسل خاصة بالفنان عادل إمام.

وأضاف، أن من كان يأخذ جائزة الحوار الصحفي في نقابة الصحفيين، على مدار 10 سنوات كان يجري حوار مع السيناريست الراحل وحيد حامد، متابعًا أن أعماله الفنية ستظل خالدة مهما مر عليها التاريخ.