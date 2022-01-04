اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

كشف علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جنوب البلاد وأطلقت عليها اسم "IHU".

وقال العلماء في دراسة أولية صدرت في 29 ديسمبر: "كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود تركيبة غير نمطية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأظهرت الدراسة، أنه تم لأول مرة كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.

ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

وأضافت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU" (في إشارة إلى اسم المعهد)".

من جانبه، قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة "أوميكرون"، وستصبح السائدة قريبا.

وقبل ذلك، شدد الوزير على أن الشهر الحالي، سيكون صعبا بالنسبة للمستشفيات في البلاد بسبب كوفيد والأمراض الأخرى.