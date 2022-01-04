الاتحاد الكاميروني يعلن نسبة الحضور الجماهيري في أمم إفريقيا وأسعار التذاكر

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تلقيه خطابا رسميا من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف»، يفيد بالموافقة على حضور الجماهير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون بداية من يوم الأحد المقبل.

ونشر الاتحاد الكاميروني نص خطاب الكاف الذي يؤكد الموافقة على إقامة لقاءات البطولة بحضور الجماهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا.

ووافق «كاف» على إقامة لقاءات المجموعة الأولى التي تضم منتخب الكاميرون بحضور 80% من سعة الملعب مع إقامة باقي مباريات المجموعات الأخرى بحضور 60% من سعة الملاعب.

كما أعلن الاتحاد الكاميروني عن توافر التذاكر للحجز بدءًا من اليوم، الثلاثاء من خلال مراكز التوزيع المحددة من قبل.

وحدد الاتحاد الكاميروني أسعار تذاكر مباريات البطولة القارية ومنافذ الحصول عليها للجماهير، إذ تبلغ سعر تذكرة مباريات دور المجموعات (الدرجة الثالثة) 3 آلاف فرنك أفريقي ما يوازي 5 دولارات وتبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية 8.6 دولار بينما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ما يقرب من 14 دولارا مع وجود تخفيض حال حضور مباراتين في نفس المجموعة.

ويرتفع سعر التذاكر في ربع النهائي ونصف النهائي، وتبلغ سعر تذاكر المباراة النهائية 7 آلاف فرنك (12 دولارا) للدرجة الثالثة و16 ألف فرنك (27.5 دولار) للدرجة الثانية و20 ألف فرنك (34.5 دولار) للدرجة الأولى.