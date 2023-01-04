الرئيس الموريتاني يضع حجر الأساس لتوسعة جامعة نواكشوط

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء في نواكشوط، حجر الأساس لبناء مركب جامعي جديد بجامعة نواكشوط.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، في بيان لها، أن التوسعة الجديدة للجامعة ستمكن من استيعاب 25 ألف طالب بدلا من 24 ألفا .. مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا المركب الجامعي اكثر من تسع مليارات اوقية.

وأضافت انه سيتم في إطار هذا المشروع بناء 4 مدرجات و81 مكتبا و80 فصلا دراسيا، لصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية، و38 مختبرا و10 مدرجات و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم والتقنيات، و11 مختبرا لغويا و73 مكتبا و35 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الآداب، ومدرجان و3 مكاتب و14 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الطب.