كندا تسجل رقما قياسيا في عدد المهاجرين خلال 2022

سجلت كندا رقماً قياسياً للهجرة العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف شخص أجنبي إقامة دائمة في الوقت الذي تكثف فيه استقبال المهاجرين لمحاربة النقص الحاد في سوق العمل.

وذكر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية شون فريزر، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده وصلت إلى هدفها المتمثل في 431 ألفا و645 مقيمًا دائمًا جديدًا العام الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام 2021.

وثمن فريزر الدور الذي يلعبه القادمون الجدد في سد النقص في العمالة، وتقديم وجهات نظر ومواهب جديدة وإثراء المجتمع الكندي.

وقبل تسجيل الرقم القياسي لعام 2021، كانت المرة الأخيرة التي رحبت فيها كندا بهذا العدد الكبير من الوافدين الجدد في عام 1913.