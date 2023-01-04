كندا تسجل 1563 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت كندا 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و507 آلاف و762 إصابة، والوفيات إلى 49 ألفا و242.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و279 ألفا و728 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.