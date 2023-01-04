وجه الفنان حسين الجسمي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على مباركتهم لها بعد زواجه، وذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذه المباركة هي الأغلى له، إذ أنه جاءت من 105 مليون مصري.

وقال حسين الجسمي، في تصريحات خاصة لكاميرا برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على هامش الاحتفالات برأس السنة الجديدة بمدينة خورفكان الإماراتية، بأن يوم الحفل على مسرح خرفكان كان يوم عائلي مميز له أكثر منه ليلة فنية.

وأشار إلى أن هذا الحفل الذي كان فيه وسط عائلته وبلدته، كان حفل يجمع أبن ببيته وأقاربه وأصدقاءه، مؤكدًا على أنه سعيد من استقبال أهله وأحبابه في بداية السنة الجديدة.