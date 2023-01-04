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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر مناطق لاكونيا وميسينيا في بيلوبونيز جنوبي اليونان.

وأفاد المعهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني لأثينا - حسبما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن الزلزال ضرب مسافة 38 كيلومترا غرب وجنوب غرب جيروليميناس، وهي قرية ساحلية على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة ماني، وكان على عمق خمسة كيلومترات".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وتعرضت اليونان أمس الأول لزلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل "ميثوني" في جنوب غرب "بيولوبونيز".

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارًا طفيفة ونادرا وفيات.