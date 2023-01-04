الأمن الروسي يعتقل مواطنا في مقاطعة زابوروجيا لتعاونه مع المخابرات الأوكرانية

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية، مواطنا من سكان مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا؛ بتهمة العمل لصالح المخابرات الأوكرانية.

وذكر بيان للسلطات الأمنية الروسية بالمدينة اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية، بأنه جرى اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية عبر الإنترنت، حيث نقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسي.

وأضاف البيان أن "المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدي من العسكريين في القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء .