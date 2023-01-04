الكرملين يلغي مهلة بيع حصة شل في مشروع غاز ساخالين2

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قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء المهلة المقررة لبيع حصة شركة الطاقة الأنجلو هولندية شل في مشروع الغاز الطبيعي الروسي ساخالين2 بنهاية العام الماضي، بحسب وثيقة تم نشرها على قاعدة بيانات القوانين الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المرسوم الرئاسي الجديد يمنح الحكومة الروسية إدارة عملية بيع حصة شل في المشروع.

وتمتلك شل 5ر27% من أسهم مشروع ساخالين2 ولكنها رفضت تملك حصة في شركة روسية جديدة أسسها الرئيس بوتين بمرسوم جمهوري في يوليو الماضي لتشغيل مشروع ساخالين2 ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. في الوقت نفسه احتفظت الشركات الأجنبية الأخرى المساهمة في المشروع بحصصها في الشركة الروسية الجديدة.

ووفقا للمرسوم الرئاسي السابق كان على الحكومة الروسية إيجاد بديل لشركة شل في الشركة الجديدة خلال 4 أشهر اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

ووافقت شركة ميتسوبيشي كاتسويا ناكانيشي اليابانية على الاستمرار في مشروع ساخالين2 استجابة لرغبة الحكومة اليابانية التي تستهدف المحافظة على إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الذي تحصل عليه من المشروع الروسي.

كان وزير التجارة الياباني السابق قد قدم طلبا مماثلا للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أند كو كينيتشي هوري يوم 5 أغسطس الماضي.

كانت الحكومة الروسية قد قررت إنشاء شركة جديدة تتولى تشغيل مشروع ساخالين2 بعد انسحاب عدد من الشركات الغربية من المشروع بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.