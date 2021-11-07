اليابان تتعهد بالعمل من أجل موقف موحد في مجلس الأمن حيال كوريا الشمالية

تعهد كيميهيرو إيشيكاني كبير مبعوثي اليابان لدى الأمم المتحدة الثلاثاء ببذل قصارى جهده حتى يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى موقف موحد بشأن برامج أسلحة كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الخلافية، خلال رئاسة بلاده الدورية للمجلس هذا الشهر.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن إيشيكاني قوله خلال مؤتمر صحفي: "ما أرغب في القيام به هو محاولة الحصول على صوت متحد وموحد في مجلس الأمن حتى يكون لهذا الصوت تأثير" على كوريا الشمالية.

وقال إن مجلس الأمن لم ينجح في التحدث بصوت واحد بشأن كوريا الشمالية، "الأمور في الواقع لا تسير على ما يرام".

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت عددا قياسيا من الصواريخ الباليستية العام الماضي في تحد لقرارات مجلس الأمن السابقة. ونفذت بيونج يانج بالفعل أول إطلاق لها هذا العام في يوم رأس السنة الجديدة.

ولكن مجلس الأمن الدولي أخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض إجراءات عقابية إضافية ضد كوريا الشمالية، ويرجع ذلك في الأساس إلى إحجام روسيا والصين، وكلاهما من الأعضاء الدائمين وتتمتعان بحق النقض (فيتو).