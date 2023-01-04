الخطيب يزور مشجع نادي الاتحاد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء على زيارة مشجع نادي الاتحاد السكندري، الوحيد بين زملائه المصابين الذي لا يزال بالمستشفى يتلقى العلاج.

وكان مشجع الاتحاد السكندري قد أجرى عملية جراحية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد والتي لم تكتمل يوم 24 ديسمبر الماضي.

والتقى رئيس الأهلي أثناء زيارته بأسرة مشجع نادي الاتحاد وتمنى له الشفاء العاجل.

وأكد الخطيب على دعم ومساندة النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل جماهيره للمشجع المصاب، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق الكامل مع محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد، وكذلك الروابط الوطيدة بين جماهير الناديين التي تعكس القيم السامية للرياضة.

وصاحب محمود الخطيب في الزيارة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يتابع حالة مشجع الاتحاد مع الفريق الطبي المعالج بصفة مستمرة.