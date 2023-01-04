بولندا تسجل 693 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بولندا 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و369 ألفا و442، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و546.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و881 ألفا و999 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.