الأمم المتحدة: عدد النساء المستخدمان للإنترنت أقل بنحو 260 مليون شخص من الرجال

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن عدد النساء اللائي لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت أقل من عدد الرجال بنحو 260 مليون شخص مما يحرمهن فعليًا من فرص العمل والتعليم.

وأضاف جوتيريش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه "يجب علينا سد الفجوة الرقمية على وجه السرعة وتعزيز محو الأمية الرقمية وضمان وصول النساء والفتيات إلى العالم الرقمي".

وأوضح أن 69% من الرجال كان لديهم وصول إلى الإنترنت حول العالم في 2022 بينما بلغت نسبة وصول النساء للإنترنت 63%.

وأظهرت البيانات التي نشرها جوتيريش أن 75% من الرجال في الوطن العربي لديهم إمكانية الوصول للأنترنت بينما بلغت نسبة النساء 65% وفي أفريقيا بلغ عدد الرجال الذين يدخلون على الإنترنت 45% بينما تمكن 34% فقط من النساء.

وفي الأمريكتين تساوت نسبة النساء والرجال الذين يستطيعون الدخول إلى الإنترنت عند 83%.